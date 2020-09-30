رئيس الوزراء يوافق على دخول 1500 زائر من كل دولة لأداء الزيارة الأربعينية

2020/09/30 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالسماح بدخول ألف وخمسمئة زائر من كل دولة لأداء مراسم الزيارة الأربعينية.

المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أكد في تغريدة على حسابه بتويتر، موافقة الكاظمي على دخول ألف وخمسمئة زائر من كل دولة يرغب مواطنوها بأداء الزيارة الأربعينية، مشيرا إلى أن السماح بدخولهم يكون عبر المنافذ الجوية حصرا، مع التزام الدول الأخرى ببرامج توعية مواطنيها القادمين إلى العراق بالإجراءات الوقائية والصحية.

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