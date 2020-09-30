انباء سارة لرفاق بشار رسن قبل مواجهة باختاكور في دوري الابطال

2020/09/30 | 16:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

تلقى نادي بيرسبوليس الإيراني، انباء سارة قبل مواجهة باختاكور الاوزبكي في دور ربع النهائي من دوري ابطال اسيا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي قائمة بقرارات لجنة الانضباط، والتي تضمنت الغاء البطاقة الحمراء عن اللاعب الإيراني سيامك نعمتي والتي تصل عليها في المباراة الماضية بين بيرسبوليس و السد القطري.

وبالتالي فإن نعمتي سيتواجد في قائمة الفريق لمواجهة اليوم.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة بتوقيت بغداد مساء اليوم الأربعاء.



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