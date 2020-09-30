برلماني يقدم 'مقترحا' لمعالجة العجز المالي

2020/09/30 | 16:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية محمد شياع السوداني، الاربعاء، مقترحا لمعالجة العجز المالي.

وقال السواداني في تغريدة على تويتر اطلعت السومرية نيوز، عليها انه "في ظل الوضع المالي الذي يمر به العراق يفترض بالحكومة أن تطالب أوبك بإعادة النظر في نسبة تخفيض إنتاج النفط العراقي للتقليل من العجز المالي سيما وأن العراق كان من أكثر الدول التزاما بالإتفاق".

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