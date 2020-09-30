وزير الداخلية يصدر ايعازا بخصوص التنقلات في وزارته

2020/09/30 | 16:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوعز وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، بفتح باب التنقلات لذوي الشهداء وأصحاب نسب العجز.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (30 ايلول 2020)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي أوعز إلى الجهات المختصة في الوزارة ترويج معاملات الراغبين بالنقل بين صنوف الوزارة من ذوي الشهداء، والضباط والمنتسبين الذين لديهم نسب عجز حسب ما حددته ضوابط الوزارة".

وأضاف البيان، أن "المديرية العامة لادارة الموارد البشرية في الوزارة أصدرت أوامر إدارية خاصة بتنقلات ذوي الشهداء".

وأشار البيان إلى أن "ذلك يأتي ضمن سلسلة أوامر سيتم نشرها حين انهاء الإجراءات الخاصة بها تباعا".

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