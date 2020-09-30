بعد السجن وخسائر مالية… القضاء يبرئ فنان عربي “مشهور” من تهمة سب وقذف موظف حكومي

2020/09/30 | 16:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في مصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وبراءته.

محكمة جنح مستأنف الدقي بمصر تبرئ #محمد_رمضان من تهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الطيار الموقوف"#مصر #اخبار_الفن #نجوم #مشاهير pic.twitter.com/m2MImgKpoU

— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 30, 2020

وجاء الحكم بعدما أصدرت محكمة جنح الدقي في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، حكما بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع “الإنترنت” تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميا بـ”الطيار الموقوف”.

محكمة جنح مستأنف الدقي تقضي بقبول استئناف الفنان «#محمد_رمضان» على حبسه عاما؛ لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وإلغاء الحكم الصادر في حقه#مصر pic.twitter.com/rIvhJyb4iO

— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 30, 2020

وكان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

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