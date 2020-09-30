روسيا تبرم اتفاقاً لتزويد دولة عربية بـ25 مليون جرعة من لقاح كورونا

2020/09/30 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أبرمت روسيا اتفاقا مع مصر؛ لإمدادها بخمسة وعشرين مليون جرعة من لقاحها لفيروس كورونا "سبوتنك-V"، في إطار سعي موسكو إلى الاضطلاع بـ"دور عالمي رائد" في مكافحة الجائحة.



وقال صندوق الثروة السيادي الروسي الاربعاء (30 ايلول 2020)، إنه وافق على توريد جرعات اللقاح إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وذكر الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان ”الاتفاق بين صندوق الثروة السيادي الروسي وفاركو سيساعد مصر في الحصول على لقاح فعال وآمن، وهو سبوتنك-في، من أجل نحو 25 بالمئة من سكانها“.

وأفاد الصندوق بأن الاتفاق يأتي بعد اتفاقات أُبرمت في وقت سابق مع المكسيك لتوريد 32 مليون جرعة ومع البرازيل لتوريد ما يصل إلى 50 مليون جرعة ومع الهند لتوريد 100 مليون جرعة وأيضا مع أوزبكستان ونيبال.

وأجازت الجهات التنظيمية الروسية اللقاح للاستخدام المحلي في أوائل أغسطس آب بعد تجارب أولية بشرية على نطاق صغير.



ويجري اختبار اللقاح حاليا على 40 ألف شخص في روسيا في تجربة بدأت في 26 أغسطس آب.

وعلى نحو منفصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الأربعاء عن هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية (روس بوتريب نادزور) القول إن موسكو أتمت تجارب سريرية للقاح ثان محتمل لكوفيد-19 طوره معهد فيكتور في سيبيريا.

وكان المعهد قد انتهى هذا الشهر من مرحلة التجارب الأولية البشرية وتعرف بالمرحلة 2.

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