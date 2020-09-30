العراق والسعودية يبحثان ملف حماية البعثات الدبلوماسية

2020/09/30 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السعودي هاتفيا، آلية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى جهود الاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الوزير فؤاد حسين اجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة المملكة العربيّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الجانبان آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها: المجال السياسيّ، والاقتصاديّ، والأمني".

وبحسب البيان، تبادل الطرفان "الرؤى والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".

وأكد فؤاد حسين، على "ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة"، مُجدّداً التزام بغداد بـ"حماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيّين".

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