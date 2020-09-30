طرق وجسور نينوى : المباشرة بانشاء جسر ثابت قرب الجسر الحديدي القديم

2020/09/30 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت مديرية طرق وجسور نينوى المباشرة بانشاء جسر ثابت بالقرب من الجسر الحديدي القديم في مدينة الموصل.وقال مدير الطرق والجسور في نينوى عبد الستار الحبو للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" المشروع سينجز خلال الفترة القريبة المقبلة ، من اجل تخفيف الضغط وتسهيل حركة المرور بين جانبي الموصل"./انتهى

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