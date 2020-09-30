بغداد تدعو واشنطن لإعادة النظر بقرار إغلاق سفارتها

2020/09/30 | 16:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية، إلى إعادة النظر بقرار إغلاق سفارتها في المنطقة الخضراء وسط بغداد....

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