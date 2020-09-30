مباحثات عراقية مصرية لتعزيز العلاقات الثنائية

2020/09/30 | 17:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين اليوم الاربعاء اتصالاً هاتفيّاً مع وزير الخارجيَّة المصريِّ سامح شكريّ.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بين البلدين الشقيقين .

كما تم بحث القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وجرى تبادل وجهات النظر حول الحُلول التي ترتقي إلى مُستوى إنهاء الأزمات التي تُعاني منها المنطقة، وضرورة بذل الجُهُود من أجل الحفاظ على الأمن، والاستقرار، كما شدَّدا على أهمِّية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التي تهمُّ البلدين.

وزير الخارجيَّة العراقي حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقِرّ لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق.

وتم التشديد على تمسُّك بغداد بالعلاقات الستراتيجيّة مع القاهرة، وتطلّعها نحو تدعيم العلاقات الثنائيّة عبر توسيع دائرة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين؛ وخدمة للشعبين الشقيقين.

PUKmedia القاهرة - ابراهيم محمد شريف‌

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