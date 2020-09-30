التربية توجه باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات 70% بدلاً من 75%

2020/09/30 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الاربعاء، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%).

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “وزير التربية علي حميد الدليمي ، وجه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، باعتماد معدل البقاء في ثانوية المتفوقين والمتفوقات (70%) بدلاً من (75%)“.

واضافت ان “التوجيه جاء مراعاةً لظروف أبنائنا الطلبة وحرصاً على مستقبلهم الدراسي”.

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