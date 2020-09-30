2020/09/30 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن استئناف الرحلات المباشرة من البصرة إلى اسطنبول المركز الخبري الوطني.

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