غياب ممثل فرنسي كبير تنقل بسهولة في ادوار كوميدية وتراجيدية، في المسرح والسينما - سمير حنا خمورو

2020/09/30 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو توفي الممثل مايكل لونسديل يوم 21 سبتمبر/ أيلول 2020 في باريس عن عمر يناهز 89 عامًا.



مثل لونسديل اكثر من 120 فيلما روائيا، وعدد كبير من الافلام الروائية القصيرة، كما في ما يقارب من 100 مسرحية، واخراج ما يقارب من 80 مسرحية لكبار كتاب المسرح، كما مثل في الاعمال الاذاعية ودبلج العديد من الافلام.



بقد ما كان ممثلا موهوبا ويتمتع بكاريزما لا يمكن إنكارها وصوت يمكن تمييزه من بين الجميع، ولكنه كان متحفظا.



ف ......





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