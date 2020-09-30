زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع/ 3 - دلور ميقري

2020/09/30 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري في صباح اليوم التالي، ولحين تصاعد صوتُ أذان الظهر من مسجد سعيد باشا، هيمنَ الصمتُ على دار آخر زعيمٍ للحي.



بخَطوها المتثاقل بفعل الشيخوخة، مرت السيّدة سارة على حجرتيّ ابنيها العريسين، داعيةً إلى الفطور كلاً منهما باسمه من وراء الباب المغلق.



الابنة رابعة، كانت قد فرغت من وضع أطباق الطعام على مائدة في الإيوان، فُرشت بسماط أبيض، زيّنَته أزهارُ الياسمين، المقتطفة تواً من عريشة منزل عمّتها، المرحومة زَر ......





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