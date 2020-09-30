تسجيل 4691 إصابة جديدة بكورونا في العراق و59 وفاة وشفاء 3385 حالة

2020/09/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل أربعة آلاف وستمئة وإحدى وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

الوزارة أكدت في بيان أن حالات الشفاء بلغت ثلاثة آلاف وثلاثمئة وخمس وثمانين حالة، وتسجيل تسعاً وخمسين حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى تسعة آلاف ومئة وإحدى وثمانين حالة.

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