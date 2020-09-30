الصحة والتربية تشكلان لجان مشتركة لوضع آليات استئناف دوام المدارس

2020/09/30 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تشكيل لجان مختصة بالتنسيق مع وزارة التربية لدراسة وتطبيق آليات استئناف العام الدراسي الجديد في ظل استمرار تداعيات وباء كورنا.

وزارة الصحة أكدت في بيان أن استئناف دوام المدارس أمر لابد منه، وليس هناك تأجيل أو رجعة فيه، على أن يتم مراعاة التعليمات الصحية، مشيرة إلى أنها ستقوم بوضع المبادئ والضوابط الصحية الخاصة بكيفية البدء بالعام الدراسي، بينما تتولى وزارة التربية رسم الخطط التي تواكب الضوابط الصحية، فضلا عن وضع الخطط الخاصة بالتعليم الالكتروني.

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