بعد توقفها أكثر من 7 اشهر… محافظة عراقية تستأنف رحلاتها الجوية مع اسطنبول بواقع رحلة اسبوعياً

2020/09/30 | 17:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النقل الخطوط الجوية العراقية، الاربعاء 30 ايلول 2020، عودة استئناف الرحلات المباشرة من محطة مطار البصرة الدولي الى محطة مطار اسطنبول بعد توقف استمر أكثر من سبعة اشهر.

واوضح الوزارة في بيان، انه انطلقت الرحلة الاولى المرقمة IA221 في موعدها المحدد ضمن جدول رحلات الشركة الذي سيتضمن تخصيص رحلة اسبوعياً من البصرة الى اسطنبول وبالعكس على امل زيادة عدد الرحلات لهذا القطاع المهم قريباً وج الذي سيوفر خدمات مميزة للمسافرين الكرام في المحافظات الجنوبية.

واعلن العراق مؤخرا، الاتفاق مع الجانب التركي على عودة استئناف رحلات الناقل الوطني المجدولة من المطارات المحلية الى المطارات التركية وبالعكس بشكلٍ طبيعي مع اهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل سلطتي الطيران المدني العراقية والتركية للوقاية من خطر الاصابة بجائحة كورونا.

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