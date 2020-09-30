وزير الخارجية يجدد التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة وحرمة الدبلوماسيّين

2020/09/30 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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جدد وزير الخاريجة، فؤاد حسين، الاربعاء، التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة وحرمة الدبلوماسيّين.

وقالت الخارجية في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين اجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة المملكة العربيّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الجانبان آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها: المجال السياسيّ، والاقتصاديّ، والأمني".

وتابع البيان ان "الجانبان تبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".واكد الوزير العراقي بحسب البيان على "ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة ، مُجدّداً التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيّي".





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