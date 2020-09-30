حكومة كوردستان توجه طلبا لبغداد.. وتحدد نسبة الاقتطاع الجديد لموظفي الاقليم

2020/09/30 | 17:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، الاربعاء، ملف المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المناطق المتنازع عليها، مطالبا بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة لصرف رواتب الموظفين بأقرب وقت.





وبحسب بيان صادر من رئاسة مجلس الوزراء تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (30 ايلول 2020)، ان بارزاني عبر عن "أسفه خلال اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا"، داعيا المؤسسات والدوائر الحكومية كافة إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية، كما أهاب بالمواطنين بذل أقصى ما يمكن للحفاظ على سلامتهم".





وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء "نبذة عن حياة المشرف السابق لإدارة كرميان الراحل صلاح كويخا، وتحدث فيها عن شجاعته وإخلاصه وتفانيه ووفائه منذ أن كان مناضلاً في صفوف البيشمركة وحتى آخر أيامه كمشرف لإدارة كرميان، وقدم التعازي نيابة عن مجلس الوزراء إلى ذويه وإلى أهالي كرميان".





ووجه مجلس الوزراء تعازيه إلى "الشعب الكويتي والأسرة الأميرية بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي كانت تربطه علاقات صداقة طيبة مع إقليم كردستان".

وفي الاجتماع أيضا، شدد مجلس الوزراء على "ضرورة استتباب الأمن في العراق وحماية السفارات والبعثات والمكاتب الدبلوماسية في بغداد، وتم التأكيد على أن تدهور الوضع في العراق ليس في مصلحة المواطنين العراقيين بشكل عام بما في ذلك إقليم كردستان".

وعرض كل من وزير الداخلية ريبر أحمد ووزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني "تقريرا مفصلا لكل منهما أعدته لجنة التفاوض عن استئناف المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ووافق مجلس الوزراء على الخطط المقترحة والتوصيات المقدمة، ووجه اللجنة في تنفيذ ومواصلة الجهود السابقة في هذا الصدد والعمل بجدية على تنفيذ المادة 140 من الدستور، ولا سيما أن قضية الأراضي والمناطق المتنازع عليها هي من أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ومحل اهتمام الرأي العام في إقليم كوردستان، إذ لا تقتصر المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد على الموازنة والرواتب".





‎وفي ختام الاجتماع، قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم "تقريرا مفصلا ومعززا بالأعداد والأرقام والتوضيحات القانونية والمالية اللازمة بشأن ملف الرواتب في إقليم كردستان، وشدد على أن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين هي حقوق مثبتة بموجب القوانين ويجب حمايتها وتقع على رأس أولويات عمل التشكيلة الوزارية التاسعة"، داعيا "المجلس الحكومة الاتحادية إلى صرف حصة الإقليم في أقرب وقت ليتسنى مع إضافة الإيرادات المحلية صرف الرواتب".

ووافق مجلس الوزراء على "مقترح وزارة المالية والاقتصاد لزيادة تمويل الراتب القادم من 82 إلى 79 بالمئة، وخفض وقف التمويل من 21 إلى 18 بالمئة".

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