العراق يؤكد للسعودية التزامه بحماية البعثات الدبلوماسيّة وحرمة الدبلوماسيّين

2020/09/30 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة وحرمة الدبلوماسيّين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين اجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة المملكة العربيّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود”، مبينة ان “الجانبين بحثا آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها: المجال السياسيّ، والاقتصاديّ، والأمني”.

وتابعت، ان “الاتصال تناول ايضا تبادل الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية”.

واكد حسين، على “ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة ، مُجدّداً التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيّي”.

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