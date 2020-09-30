أمريكا تفرض عقوبات تتعلق بسوريا تستهدف أفرادا و13 كيانا

2020/09/30 | 17:25 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم 7 سبتمبر أيلول 2020.صورة لرويترز من وزارة الخارجية الروسية يحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بسوريا، تستهدف هذه المرة 13 كيانا وعددا من الأفراد.وتسعى واشنطن للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى نهاية للحرب الأهلية التي بدأت قبل حوالي عشر سنوات.إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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