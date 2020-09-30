ميسان: اعتقال متهم

2020/09/30 | 17:28 - المصدر: عين العراق

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن اعتقال متهم وصفته بـ"الخطير" في محافظة ميسان جنوب العراق.

وذكر بيان للخلية، أن "استخبارات اللواء الاول في فرقة الرد السريع وبعملية نوعية، القت القبض على متهم خطير متورط بعدة جرائم متنوعة في ناحية العدل بمحافظة ميسان".

واضاف أن "هذه العملية قد جاءت بإسناد الفوج الثالث اللواء الاول فرقة الرد سريع وطيران الجيش الابطال، وقد تم تسليم المتهم الى جهة طلب".

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