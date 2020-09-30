الحشد: انفجار على طريق المطار استهدف عجلة أحد منتسبينا (صورة)

2020/09/30 | 17:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، استهداف أحد منتسبي الهيئة بعبوة ناسفة على طريق مطار بغداد.



وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2020)، إن "عجلة يقودها أحد منتسبي الحشد، تضررت نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق مطار بغداد".

وتابع، "ولم يتم تسجيل أية خسائر او إصابات بشرية جراء الانفجار".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق اليوم، انفجار عبوة ناسفة على عجلة قي طريق مطار بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه، (30 أيلول 2020)، أن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على عجلة مدنية نوع جيب بيضاء على طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، مما ادى إلى حدوث أضرار بالعجلة دون خسائر بشرية".

فيما أفاد مصدر أمني لـ "ناس"، عن "انفجار عبوة ناسفة على بعد 100 متر من مقر للشرطة الاتحادية في شارع المطار، ما أدى إلى أضرار مادية في سيارتين مدنيتين دون إصابات".

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