"أهلا بيك".. أول عمل فني إسرائيلي إماراتي مشترك

2020/09/30 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب الأغنية المؤلفان الإسرائيليان دورون ميدالي وهينريي، وقد شملت الأغنية على أجزاء باللغات العربية والإنكليزية، والعبرية.

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