2020/09/30 | 17:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، بحث الأعرجي مع بلاسخارت ،"الدعم الأممي المقدّم للعراق، والتعاون لحسم ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا".

كما ناقش الأعرجي مع بلاسخارت "ملف النازحين ومايمثله من أولوية بالنسبة للحكومة العراقية، مؤكدا أن الحكومة تسعى بشكل حثيث لإنهاء معاناة النازحين وإعادتهم الى مناطقهم بصورة آمنة".

PUKmedia المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يبحث مع بلاسخارت التعاون لحسم ملف مخيم الهول ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يبحث مع بلاسخارت التعاون لحسم ملف مخيم الهول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).