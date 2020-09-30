نقد الاركونية / الحلقة الثانية - رواء محمود حسين

2020/09/30 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين الفصل الثانينقد آركون للعلوم الإسلاميةقراءة نقديةالمبحث الأولأصول الدينيرى آركون أن الفكر الإسلامي في بواكيره الأولى أخذ يحس بالحاجة للتفكير النظري بشأن مصداقية المعرفة وجدارة المعايير المستنبطة من النصوص المقدسة [ أقول: هذه ملاحظة مهمة يقدمها آركون: أن العلوم الإسلامية كان هدفها إستنباط المعايير من النصوص المقدسة، إذن الخط العام للعلوم الإسلامية هو هذا، وبالتال ......





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