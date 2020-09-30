الكاظمي يلتقي وفدا من عشائر ووجهاء ذي قار

2020/09/30 | 18:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بوفد من عشائر عموم محافظة ذي قار، واستعرض الوفد واقع المحافظة الخدمي والمعيشي والأمني، والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات الى أبنائها في المدن والقصبات.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (30 ايلول 2020)، ان الكاظمي رحب "بالوفد واستمع الى جميع مطالبهم، ووعد بزيارة المحافظة قريبا، للوقوف على المشاكل وسبل معالجتها"، مؤكدا أن "ذي قار تستحق كل الدعم والإسناد، ولدى الحكومة مشاريع كبيرة لخدمة أبنائها".

وأكد الكاظمي أن "عشائر ذي قار الأصيلة هي امتداد للعمق التأريخي الذي تتميز به المحافظة، مشيدا بتضحياتها في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، من أجل وحدة واستقرار العراق"، ومؤكدا على "دور العشائر في عموم العراق، في أن تكون داعمة للنظام الاجتماعي ومساندة للدولة في تطبيق القانون وسيادته على الجميع".

من جانبهم أشاد وفد العشائر "بدور رئيس مجلس الوزراء، وقيادته في هذه المرحلة المهمة من مسيرة البلد، وأكدوا أن العراقيين جميعا يتطلعون الى مستقبل أفضل للعراق ولأبنائه".

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