2020/09/30 | 18:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وفدا من عشائر عموم محافظة ذي قار، واستعرض الوفد واقع المحافظة الخدمي والمعيشي والأمني، والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات الى أبنائها في المدن والقصبات.

ورحب الكاظمي بالوفد واستمع الى جميع مطالبهم، ووعد بزيارة المحافظة قريبا، للوقوف على المشاكل وسبل معالجتها، مؤكدا أن ذي قار تستحق كل الدعم والإسناد، ولدى الحكومة مشاريع كبيرة لخدمة أبنائها.

وأكد الكاظمي أن عشائر ذي قار الأصيلة هي امتداد للعمق التأريخي الذي تتميز يه المحافظة، مشيدا بتضحياتها في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، من أجل وحدة واستقرار العراق، مؤكدا على دور العشائر في عموم العراق، في أن تكون داعمة للنظام الاجتماعي ومساندة للدولة في تطبيق القانون وسيادته على الجميع.

من جانبهم أشاد وفد العشائر بدور رئيس مجلس الوزراء، وقيادته في هذه المرحلة المهمة من مسيرة البلد، وأكدوا أن العراقيين جميعا يتطلعون الى مستقبل أفضل للعراق ولأبنائه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لشيوخ عشائر الناصرية : لدى الحكومة مشاريع كبيرة لخدمة أبنائها) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لشيوخ عشائر الناصرية : لدى الحكومة مشاريع كبيرة لخدمة أبنائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).