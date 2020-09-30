2020/09/30 | 18:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والسعودية يجريان مباحثات في ثلاثة مجالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/30 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق والسعودية يجريان مباحثات في ثلاثة مجالات ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق والسعودية يجريان مباحثات في ثلاثة مجالات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).