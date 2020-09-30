2020/09/30 | 18:30 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 | 06:26 مساءً | عدد القراءات : 6

الشرطة الأوكرانية تحقق بوفاة موظفة بالسفارة الأمريكية في كييف

قالت الشرطة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن موظفة بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا لقيت حتفها بعد اعتداء في كييف، وإنها تبحث عن رجل مشتبه به في هذه القضية.

وأضافت الشرطة على فيسبوك: ”نقلت هذه المرأة إلى المستشفى فاقدة الوعي ثم توفيت هناك.



أثناء فحص متعلقات الضحية، تم العثور على بطاقة هوية لموظفة في السفارة الأمريكية باسمها“.

وأفادت الشرطة بأن ”أحد المارة عثر على المرأة، التي كانت مصابة بجرح في رأسها، في الشارع قرب متنزه على مشارف وسط المدينة“، موضحة أن ”المرأة تعرضت للضرب وأن رجلا أسود الشعر بين الثلاثين والأربعين من العمر وكان يرتدي سروالا قصيرا وقميصا، يشتبه في ضلوعه في الواقعة“.

ولم يتسنَ حتى الآن الاتصال بالسفارة للتعليق.

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