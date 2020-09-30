جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية غداً مع تنويه لرحلات مع إيران

2020/09/30 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، استئناف الرحلات الجوية المباشرة من مطار البصرة الدولي إلى تركيا.



وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2020)، إنه "استناداً الى توجيه وزير النقل ناصر حسين الشبلي انطلقت الرحلة الاولى المرقمة IA221 في موعدها المحدد ضمن جدول الرحلات الذي سيتضمن تخصيص رحلة اسبوعياً من البصرة الى اسطنبول وبالعكس، على أمل زيادة عدد الرحلات لهذا القطاع المهم قريباً وج الذي سيوفر خدمات مميزة للمسافرين الكرام في المحافظات الجنوبية".

يذكر ان وزير النقل اعلن مؤخراً الاتفاق مع الجانب التركي على عودة استئناف رحلات الناقل الوطني المجدولة من المطارات المحلية الى المطارات التركية وبالعكس بشكلٍ طبيعي مع اهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل سلطتي الطيران المدني العراقية والتركية للوقاية من خطر الاصابة بجائحة كورونا.

وفي سياق منفصل، اعلنت وزارة النقل جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الخميس الموافق 1-10-2020.

وقالت الوزارة في بيان، أن "الرحلات إلى طهران ومشهد هي رحلات اجلاء العراقيين العالقين هناك".

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