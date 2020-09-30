المؤتمر الوطني العراقي يعلن انضمامه إلى تحالف عراقيون

2020/09/30 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايماناً منا بمبادئ الديمقراطية وحرصاً منا على ترسيخ وتعزيز الدور السياسي من اجل بناء عراق مستقر ومزدهر ، وانطلاقاً من حرصنا على خلق توازنات بين الكتل البرلمانية لانقاذ العراق من حالة التشظي والانقسام واحداث تغيرات ملموسة في معادلات الازمة التي تعيشها البلاد ، عقد المؤتمر الوطني العراقي سلسلة من المباحثات مع تحالف عراقيون والتي كانت من ابرز نتائجها تطابق الرؤى واتساق المفاهيم وانسجام البرامج والحرص العميق على العمل المشترك لإعادة هيبة الدولة وبناء مؤسساتها على اسس صحيحة وسليمة.وفي هذا الاطار يعلن المؤتمر الوطني ًًالعراقي وكتلته البرلمانية انضمامه الى ( تحالف عراقيون) من أجل تحقيق اهدافهم السياسية والبرلمانية ومن الله التوفيقالمؤتمر الوطني العراقي

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