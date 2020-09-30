وزير الخارجية يؤكد لنظيره الاردني حرص العراق على اقامة علاقات متينة مع دول الجوار والابتعاد عن سياسة المحاور

2020/09/30 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ،في اتصال هاتفي مع نظيره الاردني ايمن الصفدي ، حرص العراق على اقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، والنأي عن اي صراعات اقليمية ودولية في المنطقة.



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