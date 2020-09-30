منظمة دولية توزع / 438 / سلة صحية للاسر المهجرة في ديالى

2020/09/30 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / وزعت منظمة / اوكسام / الانسانية الدولية / 438 / سلة صحية للاسر المهجرة في القرى المحررة شمال شرق بعقوبة ،مركز محافظة ديالى ، لمواجهة خطر جائحة كورونا .وقال حاتم التميمي قائمقام قضاء المقدادية / وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" ان المنظمة وزعت، ضمن المنحة الكندية ، / 438 / سلة صحية بين العوائل المهجرة والعائدة من التهجير القسري ضمن قرى حوض سنسل شمال المقدادية ، لتفادي وقوع اصابات بالمرض "./ انتهى

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