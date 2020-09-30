تسجيل 1776 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات في الاردن

2020/09/30 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ اعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 1776 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاردن اليوم منها 1765 إصابة محلية، والاخرى لسائقي شاحنات دخلوا المملكة عبر المعابر الحدودية.وأشار في تصريحات صحفية إلى تسجيل 4 وفيات اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 61 وفاة، فيما تم شفاء 130 مصابا وبقي تحت العلاج 1158 حالة.و قرر الاردن اعادة فتح المساجد والكنائس وصالات المطاعم والمقاهي المغلقة منذ اسيوعين، اعتبارا من يوم غد، مع الابقاء على التعليم المدرسي عن بعد باستثناء الصفوف الثلاثة الاولى و"التوجيهي"./انتهى

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