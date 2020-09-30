محافظة كربلاء تباشر تنفيذ الخطة الأمنية بزيارة الأربعين

2020/09/30 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات محافظة كربلاء العراقية، اليوم الأربعاء، مباشرتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية....

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