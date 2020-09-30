منزلة السيد السيستاني في إيران لا تقل عن منزلة سماحته في العراق

2020/09/30 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل الحكاية تعود الى التفسير الخاطىء الذي فسر به الصحفي الايراني المعروف حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان الايرانية، بيان مكتب المرجع الديني آية...

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