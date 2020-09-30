2020/09/30 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة اخرى تتسلم الولايات المتحدة مفاتيح إعادة رسم خارطة الصراع في سوريا والعراق..إنسحاب اميركي مفبرك من الشمال السوري وسيطرة ميليشيا "قسد" الكردية وإ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صنعوا داعش وقرعوا طبول الحرب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صنعوا داعش وقرعوا طبول الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).