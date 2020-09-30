الجيش اللبناني يتحدث عن إحباط مخططات كانت تعد للبنان

2020/09/30 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تحدث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون عن “إحباط مخططات كانت تعد للبنان”، مؤكدا عدم السماح للمشروع الإرهابي بالتسلل إلى داخل البلاد.

وقال خلال لقائه أهالي عسكريين قتلوا أثناء مداهمة منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في شمال لبنان، إن “الإرهاب لا يعترف بطائفة ولا دين، ومشروعه الأساس هو القتل، مشيرا إلى أن “دماء هؤلاء العسكريين أحبطت مخططات كانت تعد لوطننا، لكننا لن نسمح للمشروع الإرهابي بالتسلل إلى الداخل اللبناني مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

وأضاف: “شهداؤنا أنقذوا لبنان من عمليات خطرة وحموا جميع مناطقه من دون استثناء”.

وقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الداخلي بمساندة من الجيش في منطقة وادي خالد شمالي البلاد الأسبوع الفائت.

وحسب تقارير إعلامية، فإن العملية انتهت بمقتل 13 إرهابيا واعتقال 15، إضافة إلى هروب عنصرين من المجموعة الإرهابية.

واستمرت الاشتباكات في المنطقة لساعات بعد أن أطلق مسلحون النار على القوات الأمنية جراء عملية دهم لأحد أوكارهم في محلة الفرض في وادي خالد.

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