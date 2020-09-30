بعد اختيارها سفيرة لدولة مساحتها 2كم.. الخارجية تعلن عن منصب جديد لصفية السهيل في ايطاليا

2020/09/30 | 18:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، أن سفيرة جمهورية العراق في ايطاليا صفية السهيل قدمت أوراق اعتمادها مندوباً دائما للعراق لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما .

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “السفيرة صفية السهيل قدمت أوراق اعتمادها مندوباً دائما لجمهورية العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في روما إلى شو دونيو مدير عام المنظمة في قاعة العراق في مقر المنظمة”.

يشار الى أن السفيرة صفيّة طالب السهيل قدمت نسخة من أوراق اعتمادها سفيراً غير مُقِيم ومُفوّضاً فوق العادة لجمهوريّة العراق لدى جمهوريّة سان مارينو، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



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