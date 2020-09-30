اعتقال عصابة بحوزتها أموال مزوّرة ومخدرات وأسلحة في بغداد

2020/09/30 | 18:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة بحوزتها كميات من المخدرات والأموال المزوّرة في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "مفارز قسم مكافحة مخدرات لكرخ التابع الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من إلقاء القبض على (٩) متهمين وضبطت بحوزتهم (١ كيلو و٣٠ غراما) من مادة الحشيشة المخدرة، و(٥٤٦ غراما) من مادة الكريستال المخدرة (ما يعادل النصف كيلو)، وطابعة معدة لتزوير وتزييف العملات، وبندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين ومبالغ مالية مزورة قدرها (١٥) مليون دينار عراقي، و (٣٧٠٠) دولار أمريكي وميزان الكتروني عدد(٤) وادوات لتعاطي المخدرات".

واضاف البيان، ان "المتهمين يقومون بالمتاجرة والتوزيع وتزوير العملات ضمن محافظة بغداد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية‌

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