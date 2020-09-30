مشروع فرنسي جديد لانقاذ العراق.. هذه تفاصيله

2020/09/30 | 18:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. سلطت دراسة تحليلة الضوء على ما عرف بـ"المبادرة الفرنسية" لدعم سيادة العراق، والتي طرحت...

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