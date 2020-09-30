الحشد: الانفجار الذي وقع على طريق المطار استهدف أحد منتسبينا

2020/09/30 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفادت هيئة الحشد الشعبي بأن الانفجار الذي وقع على طريق المطار يوم الأربعاء استهدف عجلة يقلها منتسب في الحشد الشعبي.

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