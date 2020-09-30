امانة بغداد تطلق حملة خدمية مكثفة في مواقع التظاهر

2020/09/30 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن تنفيذها حملة كبيرة لتنظيف وتهيأة ساحة ونفق التحرير تحضيراً للاحتفاء بذكرى انطلاق التظاهرات.

ونقل بيان للامانة، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” بلدية مركز الرصافة نفذت حملة باستعمال الجهدين الآلي والبشري لتنظيف وتهيأة ساحة ونفق التحرير وسط العاصمة”.

واوضحت، ان “تلك الحملة جاءت تحضيراً للاحتفاء بذكرى انطلاق التظاهرات في الاول من تشرين الاول”.

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