المؤتمر الوطني العراقي يعلن انضمامه الى تحالف عراقيون

2020/09/30 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المؤتمر الوطني العراقي، اليوم الاربعاء، انضمامه الى ( تحالف عراقيون) من أجل تحقيق اهدافهم السياسية والبرلمانية.

وقال المؤتمر الوطني العراقي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤتمر الوطني العراقي، عقد سلسلة من المباحثات مع تحالف عراقيون، ايماناً منا بمبادئ الديمقراطية وحرصاً منا على ترسيخ وتعزيز الدور السياسي من اجل بناء عراق مستقر ومزدهر، وانطلاقاً من حرصنا على خلق توازنات بين الكتل البرلمانية لانقاذ العراق من حالة التشظي والانقسام واحداث تغيرات ملموسة في معادلات الازمة التي تعيشها البلاد”.

واضاف المؤتمر، ان “من ابرز نتائج تلك الاجتماعات تطابق الرؤى واتساق المفاهيم وانسجام البرامج والحرص العميق على العمل المشترك لإعادة هيبة الدولة وبناء مؤسساتها على اسس صحيحة وسليمة”، لافتا الى انه “وفي هذا الاطار يعلن المؤتمر الوطني العراقي وكتلته البرلمانية انضمامه الى ( تحالف عراقيون) من أجل تحقيق اهدافهم السياسية والبرلمانية”.





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