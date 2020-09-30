النقل: أستئناف الرحلات المباشرة من البصرة الى اسطنبول

2020/09/30 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النقل ، الخطوط الجوية العراقية ، الاربعاء ، استئناف الرحلات المباشرة من مطار البصرة الدولي الى مطار اسطنبول بعد توقف استمر أكثر من سبعة اشهر.

واوضح مدير عام الشركة كفاح حسن، في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (30 ايلول 2020) أنه "استنادا الى توجيه وزير النقل ناصر حسين الشبلي انطلقت الرحلة الاولى المرقمة IA221 في موعدها المحدد ضمن جدول رحلات الشركة الذي سيتضمن تخصيص رحلة اسبوعيا من البصرة الى اسطنبول وبالعكس، على امل زيادة عدد الرحلات لهذا القطاع المهم قريبا والذي سيوفر خدمات مميزة للمسافرين الكرام في المحافظات الجنوبية".

يذكر ان وزير النقل اعلن مؤخرا الاتفاق مع الجانب التركي على عودة استئناف رحلات الناقل الوطني المجدولة من المطارات المحلية الى المطارات التركية وبالعكس بشكل طبيعي مع اهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل سلطتي الطيران المدني العراقية والتركية للوقاية من خطر الاصابة بجائحة كورونا.

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