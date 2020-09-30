إيران تتهم الإمارات بالتحريض على الحرب

2020/09/30 | 19:01 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 | 06:51 مساءً | عدد القراءات : 13

اتهمت إيران اليوم الأربعاء، دولة الإمارات العربية المتحدة بـ”التحريض على الحرب”، معتبرة أنها “أصبحت جزءا من الأزمة في غرب آسيا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل”.

وقالت الخارجية الإيرانية في معرض ردها على كلمة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الإمارات تتدخل بشكل مدمر في دول المنطقة وتشارك بشكل مؤثر في التحريض على الحرب”.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن “تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل حولها إلى جزء من الأزمة في منطقة غرب آسيا”.

وكان بن زايد قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “سنسعى لأن تفتح معاهدة السلام آفاقا جديدة في المنطقة”، وأكد: “لن نتخلى عن مطالبة إيران بإعادة الجزر الإماراتية”، وأشار إلى أن الإمارات تتطلع إلى احترام إيران لمبادئ حسن الجوار.

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