2020/09/30 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسلجة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2020)، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، توزعت كالتالي":

441 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع الرصافة 57 حالة

قطاع بغداد جديدة 149 حالة

قطاع الاعظمية 19 حالة

قطاع الاستقلال 30 حالة .

قطاع البلديات الثاني 56 حالة .

قطاع الشعب 63 حالة .

قطاع البلديات الاول 67 حالة.

310 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 45248 توفي منهم1246 للاسف فيما اكتسب الشفاء 37897 ومتبقي قيد العلاج 6105".

وتابع، أن "دائرتنا سجلت اكتساب 429 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا"

وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 37897 حالة شفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الموقف الوبائي اليومي في جانب الرصافة من بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الموقف الوبائي اليومي في جانب الرصافة من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).