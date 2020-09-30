شملت معارضين لإردوغان..

2020/09/30 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادت السفارة التركية في العاصمة البلغارية صوفيا حملة تجسس واسعة النطاق على المعلمين والصحفيين ومنتقدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفقا لتقرير من موقع "نورديك مونتير".

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