القبض على متهم متورط بجرائم متنوعة في ناحية العدل بمحافظة ميسان

2020/09/30 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت استخبارات اللواء الاول في فرقة الرد السريع وبعملية نوعية، القبض على متهم خطير متورط بعدة جرائم متنوعة في ناحية العدل بمحافظة ميسان".وجاءت العملية بإسناد الفوج الثالث اللواء الاول فرقة الرد سريع وطيران الجيش.



وقد تم تسليم المتهم الى جهة طلب"./انتهى

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